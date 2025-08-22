“Sería un precedente terrible”: Presidente de Alianza sobre posible fallo a favor de la U. de Chile

El presidente de Alianza Lima, Jorge Zúñiga, se pronunció sobre los graves incidentes ocurridos en el partido entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana 2025. La violencia en las tribunas obligó a la Conmebol a cancelar el encuentro de octavos de final, lo que mantiene en suspenso la definición del próximo rival de los blanquiazules en la competencia internacional.

Zúñiga lamentó los hechos ocurridos en el estadio del conjunto argentino y advirtió que el panorama es complejo, pues la Confederación Sudamericana de Fútbol deberá abrir un expediente, realizar la investigación, otorgar cinco días de descargo a ambos clubes y finalmente emitir un fallo.

El dirigente íntimo señaló que los incidentes fueron iniciados por los hinchas chilenos, lo que desencadenó la reacción violenta de la barra local. “En el equipo que estaba en posición de pasar de fase, que es la U. de Chile, se les imputa como los iniciadores de estos lamentables acontecimientos, y bueno, con la reacción de los hinchas argentinos terminó en esta tragedia”, manifestó en diálogo con Willax.

PREOCUPACIÓN POR UN FALLO FAVORABLE A LA U. DE CHILE

Jorge Zúñiga mostró su preocupación ante la posibilidad de que la Conmebol le otorgue los puntos a Universidad de Chile, lo que la convertiría automáticamente en rival de Alianza Lima en los cuartos de final. “Si se le da los puntos a la U. de Chile, quedaría un precedente terrible, porque implicaría que mañana yo gane de local y en el segundo yo genero actos de violencia para poder pasar”, advirtió.

Hasta el momento, la Conmebol no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre el caso ni ha definido qué sucederá con ambos clubes. La decisión final será determinante no solo para Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda, sino también para Alianza Lima, que aguarda al ganador en la siguiente instancia del torneo continental.