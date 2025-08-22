Ignacio Buse hace historia al clasificar al cuadro principal del US Open 2025

El tenista peruano Ignacio Buse, de 21 años, vivió este viernes 22 de agosto una jornada inolvidable en Nueva York tras vencer en la ronda final de la qualy al belga Kimmer Coppejans y asegurar su ingreso al cuadro principal del US Open 2025. Con parciales de 6-3 y 6-4, el limeño consiguió por primera vez en su carrera llegar al main draw de un Grand Slam.

El encuentro se disputó en el Court 14 del USTA Billie Jean King National Tennis Center, escenario donde Buse mostró autoridad y carácter competitivo. Su potencia con el saque, la agresividad en los puntos importantes y la concentración en los momentos de presión marcaron la diferencia frente a un rival de mayor experiencia en el circuito.

La clasificación del joven tenista lo convierte en uno de los pocos peruanos en alcanzar el cuadro principal del Grand Slam. El triunfo no solo representa un avance en su carrera individual, sino también un hecho trascendental para el tenis peruano, que vuelve a tener presencia en la élite de los torneos más prestigiosos del mundo.

UNA CELEBRACIÓN PARA EL RECUERDO

El festejo fue emotivo. Apenas sellado el triunfo, Buse abrazó a su equipo de trabajo, a su familia que lo acompañó en las tribunas y a los aficionados peruanos que lo alentaron durante toda la fase clasificatoria. En el camino a esta hazaña, el limeño había superado al austríaco Lukas Neumayer y al japonés Rei Sakamoto, demostrando un crecimiento progresivo en cada presentación.

Con la moral al máximo, Ignacio Buse se prepara ahora para afrontar su debut absoluto en el cuadro principal del US Open. La expectativa es alta, y aunque la historia recién comienza para el tenista peruano, su ingreso al main draw ya es un logro que lo coloca en el radar internacional y que ilusiona al tenis nacional.