Martín Pérez Guedes cuestiona gol anulado contra Palmeiras: "No interferí en la jugada"

El futbolista de Universitario de Deportes, Martín Pérez Guedes, se pronunció tras el empate sin goles entre el cuadro crema y su similar de Palmeiras por la Copa Libertadores, resultado que los dejó fuera del certamen continental.

En declaraciones para "Denganche", el mediocampista argentino nacionalizado peruano cuestionó la decisión del juez de anular el gol de Jairo Concha a los brasileños, por una presunta interferencia suya en la jugada estando en posición ilícita.

"Hay que ver si era al revés si era gol o no. Pero sí me dio bronca porque no alcancé a salir y la pelota me vino a mí. No tapé en ningún momento la visión del arquero, no interferí en la jugada. Fue mala suerte que tuve y Jairo había metido un golazo", dijo.

LA CAMPAÑA DE LA "U"

Por otra parte, Concha valoró la campaña realizada por Universitario en Copa Libertadores pese a los comentarios negativos: "Yo creo que fue buena. Por ahí mucho se hablaba del mal momento que tiene la ‘U’, pero yo considero que después de no sé cuánto tiempo un equipo peruano está en octavos de final", sostuvo.