Erick Noriega, nuevo jugador de Gremio: "Estoy con mucha ilusión de poder ayudar al club lo antes posible"

El futbolista Erick Noriega brindó sus primeras declaraciones como nuevo jugador de Gremio de Porto Alegre, club que lo fichó tras su destacada participación en Copa Libertadores y Copa Sudamericana con Alianza Lima.

En conferencia de prensa, el "samurái" expresó su felicidad por llegar al cuadro brasileño y confesó sus ansias de poder debutar con su nuevo equipo y ganarse un lugar en la oncena titular del profesor Mano Menezes.

"Sé que la hinchada es muy grande, siempre está ayudándonos. El estadio es muy lindo, ya jugué ahí. Estoy con mucha ilusión de poder ayudar al club lo antes posible", señaló.

SU PROCESO DE ADAPTACIÓN

Por otra parte, Noriega aseguró que no tendrá problemas para adaptarse a su nueva vida en Brasil: "La cultura japonesa ayudó bastante con la adaptación. Duré cuatro años en Perú, ahora adaptarme a Brasil es difícil, pero no imposible para mí. Ya pasé por eso", sostuvo.