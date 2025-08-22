Paolo Guerrero anuncia que no jugará ante Uruguay y Paraguay: “Conversé con Ibáñez y no estaré”

El próximo jueves 4 de septiembre, la Selección Peruana visitará Montevideo para enfrentarse a Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y cinco días después cerrará su participación en las Clasificatorias ante Paraguay en el Estadio Nacional.

Previo a la lista de convocados que anunciará el entrenador de Perú, Óscar Ibáñez, el delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, reveló que no podrá defender la camiseta blanquirroja en estos cotejos, debido a la lesión que sufrió ante la Universidad Católica de Ecuador.

“Yo ya conversé con Óscar (Ibáñez) y no estaré. Lo más importante es recuperarme de la mejor manera", manifestó el atacante blanquiazul, quien estaría lejos de los terrenos de juego por dos semanas más, y no podrá estar apto para el llamado del estratega.

NUEVOS ROSTROS EN EL COMBINADO PATRIO

De acuerdo a la información compartida por RPP, Óscar Ibáñez tendrá novedades en su lista de convocados donde se darán los regresos del mediocampista de Sporting Cristal, Yoshimar Yotún y el delantero de Universitario, Alex Valera.