Néstor Gorosito tras clasificar a los cuartos de final de la Sudamericana: “El objetivo es campeonar”

Luego de la victoria 2-1 de Alianza Lima ante la Universidad Católica de Ecuador por el partido de vuelta de la Copa Sudamericana 2025, resultado que le dio la clasificación a la siguiente instancia al plantel íntimo.

El entrenador del equipo Néstor ‘Pipo’ Gorosito mostró su felicidad tras continuar con vida en el certamen continental. En declaraciones a los medios de comunicación después del compromiso, el argentino aseguró que el club tiene grandes metas para esta temporada.

“El objetivo es salir campeón. Con este club, con este escudo y con esta historia. Acá jugó Cubillas, acá jugó Cueto. No puedes pretender otra cosa. Después, la realidad nos marcará si nos dio el cuero o no, pero yo quiero salir campeón", comentó.

PRÓXIMO PARTIDO DE ALIANZA LIMA

Aunque todavía no conocen a su rival en la Copa Sudamericana, Alianza Lima debe enfocarse para el partido que disputará este domingo 24 de agosto a las 6:00 p.m. ante Universitario por una nueva edición del clásico del fútbol peruano. De ganar el equipo íntimo, igualará a los cremas en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025 con 14 puntos