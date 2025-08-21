Independiente a la Conmebol tras trifulca por la Copa Sudamericana: “No merecemos ningún castigo”

El último miércoles 20 de agosto, un hecho lamentable sucedió en el Estadio Libertadores de América en el partido de vuelta entre Independiente ante la Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

La trifulca que se originó en el coloso de Argentina, llevó a que el arbitro del compromiso decidiera parar el enfrentamiento entre ambos equipos, y con el paso de los minutos, se anunció la cancelación del duelo.

INDEPENDIENTE HACE SU DESCARGO

El presidente de Independiente de Avellaneda, Néstor Grindetti, llegó a la sede de la Conmebol en Asunción e informó que desde la institución solicitarán que se les acredite como ganador. Además, precisó que el club no debe ser castigado.

“Tenemos derecho a pedir los puntos y no recibir ningún castigo. Está claro que el vandalismo lo cometieron los simpatizantes chilenos desde el inicio del partido, el cual se cancela por esos hechos", precisó.

Cabe enfatizar que, el ganador de este compromiso se enfrentará a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, sin embargo, hasta el momento no se conoce al rival del equipo peruano en el certamen.