Universitario vs. Palmeiras: posible once de Jorge Fossati para el partido por Copa Libertadores

Desde las 7:30 p.m. en el Allianz Parque de Brasil, Universitario disputará el compromiso de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 ante Palmeiras, con la esperanza de poder revertir el 4-0 del partido de ida en el Estadio Monumental.

Para este duelo, el entrenador del combinado merengue, Jorge Fossati no podrá contar con Williams Riveros y Rodrigo Ureña. Todo haría indicar que el 'Nono' enviará un equipo alterno al gramado carioca con la consiga de guardar hombres para el clásico ante Alianza Lima.

POSIBLE ALINEACIÓN CREMA

Miguel Vargas, César Inga, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Jorge Murrugarra, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Andy Polo, José Carabali, Diego Churin y José Rivera, serían los elegidos por el uruguayo para este duelo.

Cabe precisar que, de conseguir un resultado épico en Brasil, Universitario espera al ganador del partido entre River Plate y Libertad en el Estadio Monumental de Buenos Aires. ¿Podrá tener una hazaña en el equipo merengue?