“La violencia no tiene cabida en el fútbol”: el duro mensaje de Infantino tras disturbios en Avellaneda

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, expresó su rechazo absoluto a los graves disturbios registrados en el Estadio Libertadores de América durante el duelo entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. A través de un comunicado en redes sociales, el dirigente aseguró que “la violencia no tiene cabida en el fútbol” y pidió a las autoridades sanciones ejemplares.

MENSAJE DESDE LA FIFA

Infantino condenó “la impactante violencia” que obligó al árbitro uruguayo Gustavo Tejera a suspender el encuentro en el minuto 48, cuando el marcador estaba igualado 1-1. “Los jugadores, hinchas, árbitros y todos quienes disfrutan del fútbol deben poder hacerlo sin miedo”, afirmó el máximo dirigente del balompié mundial.

Asimismo, señaló que sus pensamientos están con las víctimas inocentes y reiteró que la FIFA respalda a Conmebol en la aplicación de medidas disciplinarias que sirvan como ejemplo para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.

PARTIDO CANCELADO

El encuentro quedó oficialmente cancelado luego de que la Conmebol determinara que no existían garantías de seguridad en el estadio. Los incidentes se originaron cuando hinchas de la U. de Chile lanzaron butacas y bloques de concreto desde la tribuna Bochini Alta hacia los seguidores de Independiente ubicados en la parte baja.

La violencia dejó decenas de detenidos y varios heridos, generando un nuevo escándalo en el fútbol sudamericano. El caso sigue en investigación y la sanción que recaerá sobre los clubes involucrados será decisiva para definir el futuro de la llave en la Copa Sudamericana.