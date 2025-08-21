Conmebol repudia los hechos de violencia y advierte sanción ejemplar

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) lanzó un duro comunicado tras los disturbios registrados en el partido entre Independiente y Universidad de Chile, válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. La violencia en las tribunas del Estadio Libertadores de América obligó a la suspensión del encuentro, dejando al menos 10 heridos graves y cerca de 90 detenidos.

POSTURA OFICIAL DE CONMEBOL

En su pronunciamiento, Conmebol expresó su “enérgico repudio” a los hechos y aseguró que aplicará sanciones ejemplares conforme al reglamento de la Comisión Disciplinaria. La entidad señaló que ya recopila información y mantiene contacto con las autoridades argentinas para determinar responsabilidades.

El comunicado también apuntó contra Independiente por la falta de medidas de seguridad en su estadio, recordando que los clubes locales son los responsables de garantizar la prevención y el control dentro de los recintos deportivos.

¿QUÉ PASARÁ CON EL RIVAL DE ALIANZA LIMA?

El ganador de la llave entre Independiente y Universidad de Chile debía enfrentar a Alianza Lima en los cuartos de final del torneo. Sin embargo, la continuidad de ambos equipos está en evaluación disciplinaria.

Según trascendió, Conmebol analiza sanciones sin precedentes, teniendo en cuenta los antecedentes de violencia en partidos de equipos chilenos, como el caso Colo Colo vs. Fortaleza en la Libertadores 2022, cuando se declaró perdedor al club chileno por 0-3 y se le impuso un castigo de jugar a puertas cerradas. Este antecedente podría marcar el destino de Independiente y la U. de Chile en la Sudamericana.