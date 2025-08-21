Golf peruano obtiene el oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Brillante presentación. La selección peruana de golf en la modalidad equipo mixto, consiguió la segunda medalla de oro para el Perú en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, en una clara demostración que este deporte sigue creciendo con importantes resultados para el país.

El equipo nacional que se bañó en oro estuvo conformado por: Tiago Ledgard, Ariana Urrea, Alexa Vegas de los Ríos y Alejandro Valle.

La representación nacional logró la primera ubicación con 143 golpes, superando de esta manera a Argentina que quedó en la segunda colocación con 146 y en la tercera posición, Chile con 147.

Con esta medalla, la delegación nacional suma 17 preseas en el evento en Paraguay: 2 de oro, 3 de plata y 12 de bronce.