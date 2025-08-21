Kevin Serna integra prelista de Colombia para las Eliminatorias

El delantero de Fluminense atraviesa un gran momento y podría cumplir su sueño de vestir la camiseta ‘cafetera’ rumbo al Mundial 2026.

Kevin Serna vive una de las mejores etapas de su carrera y ahora podría tener la oportunidad de representar a la Selección de Colombia. Según la prensa de ese país, el exdelantero de Alianza Lima figura en la prelista de Néstor Lorenzo para los partidos de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante Bolivia y Venezuela.

El atacante de 27 años viene siendo pieza clave en Fluminense. Fue titular en el triunfo por 2-0 sobre América de Cali en la Copa Sudamericana, donde abrió el marcador y complicó a la defensa rival. Días antes, también destacó en el Brasileirao al dar dos asistencias en la victoria contra Fortaleza, confirmando su gran nivel.

Serna, que llegó al fútbol brasileño tras su paso por Alianza Lima y antes por ADT y la Liga2 peruana, ha llamado la atención del comando técnico colombiano en varias oportunidades. “Más orgulloso que representar a mi país, es un sueño”, había declarado meses atrás en Radio Caracol, dejando clara su ilusión por defender la camiseta tricolor.

LISTA DEFINITIVA

La convocatoria definitiva de Colombia se dará a conocer la próxima semana. En caso de confirmarse su llamado, Kevin Serna podría seguir los pasos de John Arias, otro jugador de Fluminense que se consolidó en la selección, y así cumplir el sueño de vestir la camiseta de su país en el camino hacia el Mundial.