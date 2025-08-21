Cienciano se despide de la Sudamericana: cayó 2-0 ante Bolívar y quedó eliminado

El cuadro cusqueño no logró remontar en el Garcilaso y cerró la serie con un global de 4-0. Los errores defensivos sentenciaron sus aspiraciones internacionales.

Cienciano dijo adiós a la Copa Sudamericana 2025 tras caer 2-0 frente a Bolívar en el estadio Garcilaso de la Vega por el duelo de vuelta de octavos de final. Con goles de Martín Cauteruccio y Damián Batallini en la primera etapa, el conjunto boliviano aseguró su clasificación a los cuartos de final, dejando un global de 4-0 a favor.

El equipo cusqueño volvió a mostrar fragilidades en defensa que resultaron determinantes. Una falta de Amondaraín sobre Batallini permitió a Cauteruccio abrir la cuenta desde el punto de penal. Poco antes del descanso, un error en la salida terminó en un contragolpe letal definido por Batallini, lo que desató el fastidio del técnico Carlos Desio ante los reiterados fallos de su zaga.

En el complemento, Bolívar bajó la intensidad y Cienciano intentó reaccionar con el ingreso de Beto Da Silva, generando algunas aproximaciones que fueron contenidas por el portero Carlos Lampe. El árbitro ecuatoriano Augusto Aragón, criticado por ambos técnicos por cortar en exceso el juego, también fue protagonista en un duelo sin brillo para los locales.

BOLÍVAR ESPERA RIVAL

Con la eliminación consumada, Bolívar espera en cuartos de final al ganador de la serie entre Atlético Mineiro y Godoy Cruz. Cienciano, por su parte, deberá enfocar sus fuerzas en la Liga1, donde marcha en la undécima posición de la tabla acumulada y busca recuperar terreno en el campeonato local.