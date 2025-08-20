Alejandro Hohberg tras eliminación de Cienciano: "Estamos dolidos"

El atacante del Cienciano del Cusco, Alejandro Hohberg, se pronunció tras la derrota por 0-2 ante su similar de Bolívar, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, resultado que los deja fuera del certamen continental.

En declaraciones a la prensa, el futbolista de 33 años expresó su pesar por el resultado adverso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y señaló que el malestar del hincha por el bajo desempeño es completamente entendible.

"Estamos dolidos, entendemos la molestia y el enojo del hincha porque había mucha ilusión", manifestó Hohberg tras finalizar el partido contra los bolivianos.

LA COMPARACIÓN CON CUEVA

Asimismo, Hohberg se refirió a las comparaciones con Christian Cueva, quien dejó muy buenas impresiones en el cuadro cusqueño previo a su partida al fútbol ecuatoriano.

"Es normal que el hincha se manifieste, íbamos perdiendo 2-0, es lo normal. Uno llega al club para hacerlo bien, uno tiene que hacer las coas bien, ayudar al equipo, somos jugadores distintos. El equipo está dolido", sostuvo.