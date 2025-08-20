Alianza Lima hace historia: venció 2-1 a Universidad Católica y clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana

El cuadro íntimo ganó en Quito con goles de Castillo y Quevedo, haciendo un global de 4-1 que lo instala entre los ocho mejores del torneo continental.

Alianza Lima consiguió un triunfo histórico en Quito al superar 2-1 a la Universidad Católica de Ecuador en el Estadio Olímpico Atahualpa y asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El conjunto dirigido por Néstor Gorosito redondeó un marcador global de 4-1, confirmando su buen momento en la temporada.

La victoria blanquiazul no solo le permitió avanzar de fase, sino también romper una larga sequía para los clubes peruanos en torneos internacionales. La última vez que un equipo del país alcanzó esta instancia fue en 2022, cuando Melgar llegó hasta semifinales. En esta ocasión, los íntimos mostraron orden, contundencia y carácter en condición de visitante.

Ahora, Alianza Lima deberá esperar a su rival en cuartos de final, que saldrá entre Independiente y Universidad de Chile, un cruce que quedó suspendido en Argentina tras incidentes en las tribunas. Sea cual sea el contrincante, el cuadro victoriano afrontará el reto con la ilusión de seguir haciendo historia en el torneo continental.

CORAZÓN PARA GANAR

Con esta clasificación, el club de La Victoria reafirma su protagonismo en el fútbol sudamericano y devuelve a la hinchada aliancista la esperanza de luchar por instancias decisivas. El sueño de la Copa Sudamericana continúa y la fe en Matute se mantiene más viva que nunca.