Jorge Célico sobre el U. Católica vs Alianza Lima: "Se verá un lindo partido en Quito"

El director técnico argentino, Jorge Célico, se pronunció a pocas horas del encuentro de esta noche entre Alianza Lima y la Universidad Católica de Ecuador, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En declaraciones para L1 Max, el extécnico del Deportivo Garcilaso destacó la campaña que viene realizando el cuadro blanquiazul en el certamen continental y calificó a los dirigidos por "Pipo" Gorosito como "un equipo que juega bien al fútbol".

"Alianza es un equipo que juega bien al fútbol, muchos de sus futbolistas tienen jerarquía y a este nivel es importantísimo. Católica es un equipo duro y en el partido en Matute tuvo algunas situaciones. Me gusta como está conformado Alianza, me parece que tiene una muy buena conducción con Gorosito, me da la sensación que los jugadores se sienten cómodos, y se verá un lindo partido en Quito", dijo.

SOBRE KEVIN QUEVEDO

Asimismo, Célico no dudó en llenar de elogios al futbolista blanquiazul Kevin Quevedo: "La otra vez jugó bárbaro, me encantó. siempre genera desequilibrio, tiene atrevimiento de generar otras maniobras que los otros futbolistas no se animan a hacerlo", sostuvo.