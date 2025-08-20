Franco Navarro sobre Aquino: "Es un jugador munidalista y tenemos el orgullo de tenerlo en casa"

El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, se pronunció tras confirmarse la llegada del mediocampista Pedro Aquino como nuevo refuerzo del cuadro íntimo, tras la partida de Erick Noriega, quien jugará en Gremio de Porto Alegre.

En declaraciones para Movistar Deportes, el también exjugador y entrenador de fútbol destacó la contratación del volante y lo calificó como un "profesional a carta cabal" por firmar por los íntimos pese a su pasado e hinchaje por Sporting Cristal.

"Todos los jugadores pueden haber pasado por distintos equipos, pero Pedro es un profesional a carta cabal. Si bien está identificado con Sporting Cristal, la vida lo ha traído a Alianza Lima. Es un jugador mundialista, vigente en la selección, y tenemos el orgullo de tenerlo en casa", dijo.

¿ESTARÁ EN EL CLÁSICO?

Por otra parte, Navarro habló sobre las posibilidades de que Aquino esté presente en el clásico ante Universitario de Deportes, que se llevará a cabo este domingo 24 por la séptima fecha del Torneo Clausura.

"Todo este tema lo hemos manejado por teléfono. Pedro debe llegar a Lima y el jueves se pondrá a disposición del 'Pipo', y veremos si él lo considera para el Clásico ante Universitario", sostuvo.