Liga 1 2025: ¿Cómo quedaría la tabla del Clausura tras separación de Binacional?

El último martes 19 de agosto, la Federación Peruana de Fútbol (FPF), encabezada por Agustín Lozano, informó la separación de Deportivo Binacional de la Liga 1 2025, por lo que ahora, el torneo peruano se jugará con 18 clubes.

Tras esta decisión de la FPF, los puntos que había conseguido el equipo de Juliaca quedan totalmente anulados, misma suerte corren los planteles que consiguieron un triunfo ante el ‘Poderoso del Sur’.

¿CÓMO QUEDA LA TABLA DEL CLAUSURA?

Al conocerse ello, la tabla del Clausura tendrá una variación en los primeros lugares, y los principales perjudicados serian el líder Sporting Cristal con 16 puntos y Cusco FC con 15 unidades, ambos clubes que consiguieron un triunfo ante Deportivo Binacional.

Con la falta de la oficialización, todo indicaría que Universitario pasaría a comandar el certamen con 14 unidades, puntaje que podría aumentar si este domingo 24 de agosto a las 6:00 p.m. se impone ante Alianza Lima en el Estadio Monumental.