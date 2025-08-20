Con gol de Kevin Serna: Fluminense venció 2-0 a América de Cali y avanzó a cuartos de final de la Sudamericana

El exjugador de Alianza Lima fue la figura en el Maracaná al abrir el camino de la victoria del ‘Flu’, que selló su clasificación con autoridad en casa.

Fluminense selló su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 al derrotar 2-0 a América de Cali en el estadio Maracaná. El conjunto brasileño, que ya había vencido en la ida por 2-1, volvió a imponer condiciones y se convirtió en el primer club de su país en alcanzar esta instancia del torneo.

El gol que encaminó la clasificación llegó a los 22 minutos gracias al colombiano Kevin Serna, exjugador de Alianza Lima, quien definió con precisión tras una asistencia de Hércules. En la segunda parte, Matheus Martinelli aumentó la ventaja con un remate que selló la eliminación del cuadro colombiano.

Los dirigidos por Renato Gaúcho dominaron de principio a fin, con una ofensiva que generó varias ocasiones de peligro y una defensa sólida que neutralizó los escasos intentos de contraataque del América. El portero Fábio respondió con seguridad en las pocas llegadas visitantes.

CENTRAL CÓRDOBA O LANÚS

Con este resultado, Fluminense avanzó a la siguiente ronda del torneo continental, donde enfrentará al ganador de la llave entre los argentinos Central Córdoba y Lanús, en una serie que promete gran intensidad. Por su parte, Kevin Serna continúa consolidándose en el Fluminense tras la venta de Jhon Arias.