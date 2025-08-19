Federación Peruana de Fútbol excluyó a Binacional de la Liga1 Te Apuesto 2025

La Federación Peruana de Fútbol anunció que Deportivo Binacional no continuará en la primera división luego de que el Poder Judicial dejara sin efecto la resolución que lo mantenía en competencia.

Deportivo Binacional quedó oficialmente fuera de la Liga1 Te Apuesto 2025. A través de un comunicado, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó que la exclusión se da luego de que el Poder Judicial declarara extinta la resolución que permitía al club de Juliaca disputar el torneo. Con ello, el campeonato pasará a desarrollarse con 18 equipos.

La decisión impacta directamente en el Torneo Clausura, ya que todos los encuentros que Binacional disputó hasta la fecha serán declarados nulos, sin asignación de puntos ni goles a los equipos involucrados. De igual manera, los compromisos pendientes se cancelarán, afectando la tabla de posiciones en curso.

La FPF precisó que el cumplimiento de la disposición es inmediato, incluso si se presenta un recurso constitucional, ya que este no suspende sus efectos. Además, el club también queda fuera del Torneo Juvenil Sub-18, en el que su participación dependía de su permanencia en la Liga1.

PANORAMA INCIERTO

Con esta exclusión, se cierra un capítulo en la historia reciente del “Poderoso del Sur”, que alcanzó notoriedad al consagrarse campeón nacional en 2019. Ahora, el panorama deportivo en Juliaca se torna incierto, mientras la Liga1 continúa sin uno de sus protagonistas más recordados de los últimos años.