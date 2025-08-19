Alianza Lima vs. Universidad Católica de Ecuador: posible once íntimo para conseguir la clasificación en la Sudamericana

Este miércoles desde las 7:30 p.m. en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, Alianza Lima buscará su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, pero para lograr ello, deberá imponerse en la llave a la Universidad Católica de Ecuador.

Para lograr el pase a la siguiente instancia, Néstor ‘Pipo’ Gorosito enviará a sus mejores hombres al gramado del país norteño, por lo que, realizará una serie de modificaciones en la oncena titular que disputó el compromiso de ida en Matute.

POSIBLE ALINEACIÓN BLANQUIAZUL

Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Alan Cantero o Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos, serían los elegidos por ‘Pipo’.

Cabe precisar que, Alianza Lima de avanzar a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana 2025 se medirá ante el ganador de la llave entre Independiente de Argentina y la Universidad de Chile.