Álvaro Barco sobre Jordi Espinoza: "No es un árbitro que esté a la altura de lo que significa un clásico"

El director deportivo de Universitario de Deportes, Álvaro Barco, se pronunció luego que la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), designó al juez Jordi Espinoza para el clásico de este domingo ante Alianza Lima, por el Torneo Clausura.

En declaraciones a la prensa, el directivo crema expresó su disconformidad con la elección de la CONAR y aseguró que Espinoza "no está a la altura" para dirigir el clásico del fútbol peruano.

"La verdad que estamos sumamente preocupados. Para nosotros no es un árbitro que esté a la altura de lo que significa un clásico. Espero equivocarme, pero lo pongo en evidencia para que ustedes, los periodistas, puedan calibrar de qué árbitro se trata", dijo.

ANTECEDENTES

En ese sentido, Barco justificó su queja argumentando que el árbitro Espinoza ya ha tenido cuestionadas presentaciones en anteriores compromisos por el Torneo Local.

"Este es el partido más importante del año y tiene que haber un árbitro a la altura de las circunstancias. Espinoza ha tenido partidos realmente muy malos; recuerdo uno en Arequipa que fue terriblemente malo. No se trata de condicionar, pero sí de estar atentos", sostuvo.