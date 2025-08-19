Binacional quedaría fuera de la Liga 1 tras fallo judicial de la Corte de Puno

La Corte Superior de Justicia de Puno declaró fundada la apelación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), dejando sin efecto la medida cautelar que devolvió a Binacional a la Liga 1, lo que genera un cambio radical en la estructura del Torneo Clausura, ante su posible salida del torneo nacional.

El equipo de Juliaca había acudido a la justicia ordinaria a finales del 2024 para recuperar su lugar en la primera división. Ante la medida cautelar, la FPF se vio obligada a incluirlo en la competición de esta temporada. Sin embargo, el reciente fallo revoca esa decisión.

“Declararon fundado en parte el recurso de apelación impuesto por la Federación Peruana de Fútbol, en consecuencia, revocaron el auto que contiene la resolución 5, fecha 6 de marzo 2025”, indica el documento oficial.

IMPACTO EN EL TORNEO CLAUSURA

Con la salida de Binacional, el Clausura sufrirá modificaciones drásticas. Los partidos ya jugados contra el equipo de Juliaca serán anulados y los encuentros pendientes serán cancelados, sin asignar puntos ni goles a sus rivales. Esto afectará directamente la tabla de posiciones y, por ende, a los clubes participantes.

El reglamento establece que, si un club incorporado por mandato judicial pierde posteriormente su derecho, todos los partidos disputados hasta su retiro “serán declarados nulos”. Para Binacional, esta disposición se aplica únicamente al Torneo Clausura, mientras que los resultados del Apertura se mantienen intactos.

COMUNICADO DE BINACIONAL

Mientras tanto, a través de un comunicado en sus redes sociales, Binacional se pronunció.