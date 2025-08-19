Hernán Barcos revela que seguirá en Alianza Lima: “Un añito más por lo menos vamos a jugar”

A pesar de sus 41 años, Hernán Barcos continúa siendo una pieza fundamental en el ataque de Alianza Lima, sin embargo, en los últimos días ha surgido la polémica de su salida de la institución victoriana, pero el propio futbolista decidió pronunciarse al respecto.

Previo a jugarse el compromiso de vuelta ante la Universidad Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana 2025, el ‘Pirata’ aseguró que continuará la próxima temporada en el club íntimo. "Esperemos un añito más por lo menos vamos a jugar".

SALDRÁN EN BUSCA DE LA CLASIFICACIÓN

Del mismo modo, Hernán Barcos envió un mensaje a los hinchas de Alianza Lima, mencionándoles que todos los integrantes del plantel dejarán todo en el terreno de juego del Olímpico de Atahualpa para conseguir la clasificación.

“Nosotros jugamos bastante en la altura en Perú, esperemos que no nos afecte. Obviamente es una ventaja para ellos, pero nosotros también venimos jugando seguido en altura", aseguró el atacante argentino, quien tiene los boletos comprados para jugar de titular.