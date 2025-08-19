Eryc Castillo previo al partido contra U. Católica: "Vamos con la convicción de clasificar"

El delantero de Alianza Lima, Eryc Castillo, se pronunció en la previa del encuentro entre el cuadro blanquiazul y su similar de Universidad Católica (Ecuador), por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En declaraciones a la prensa, el delantero ecuatoriano expresó su confianza en conseguir un resultado positivo que les permita asegurar la serie y clasificar a los cuartos de final del certamen continental.

"Vamos con la convicción de clasificar, hemos sacado una importante ventaja en el partido de ida. Sabemos que será un partido muy diferente a lo que fue en Lima", señaló Castillo sobre el partido de mañana.

SU FUTURO EN ALIANZA

Por otra parte, Castillo habló sobre su futuro futbolístico y confirmó sus intenciones de permanecer en el cuadro de La Victoria: "Se habla de mi renovación, pero hay gente encargada de eso. Yo estoy con la convicción de seguir en Alianza Lima", sostuvo.