Jorge Fossati previo al clásico: “Queda claro que hay una ventaja deportiva”

Este domingo 24 de agosto, se jugará una nueva edición del clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima en el Estadio Monumental, por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Previo al encuentro que se jugará en el coloso de Ate, el entrenador del combinado merengue, Jorge Fossati, mostró su fastidio por el cronograma, debido a que el plantel crema jugará ante Palmeiras por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

“Como nos condicionan innecesariamente a jugar el domingo, y es claro que hay una ventaja deportiva y que no es para nosotros. Jamás pido ventaja, pero no me gusta que me saquen ventaja, es nuestra obligación defender a nuestro club para que no nos saquen ventaja", dijo.

PARTIDO QUE DEFINIRÍA MUCHAS COSAS

El compromiso entre Universitario y Alianza Lima será importante para ambos equipos, ya que, de conseguir un triunfo el equipo merengue seguiría detrás del líder del certamen Sporting Cristal, mientras que una victoria íntima acercaría a los dirigidos por Néstor Gorosito a los primeros lugares del torneo.