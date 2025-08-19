¡Pedro Aquino ya es 'íntimo'! Alianza Lima oficializa fichaje del volante

Alianza Lima cerró uno de los fichajes más esperados del mercado. El volante Pedro Aquino, de 30 años, fue anunciado oficialmente como nuevo jugador blanquiazul tras llegar a un acuerdo de préstamo por 12 meses con Santos Laguna de México. La operación se concretó la noche del lunes 18 de agosto, justo antes del cierre del libro de pases de la Liga 1.

REFUERZO CLAVE

“Bienvenido Pedro Aquino. A darlo todo por la blanquiazul”, fue el mensaje con el que el club presentó al mediocampista a través de sus redes oficiales. El jugador llega en reemplazo de Erick Noriega, recientemente transferido al Gremio de Brasil por un monto cercano a los 2 millones de dólares.

La llegada de Aquino representa un importante refuerzo para los íntimos, que buscan pelear el Torneo Clausura y asegurar su continuidad en la Copa Sudamericana, en caso logren avanzar a los cuartos de final. Su experiencia internacional y trayectoria con la selección nacional lo convierten en pieza clave en la estrategia de Alejandro Restrepo.

PRÓXIMOS PASOS DE PEDRO AQUINO

El mediocampista aún se encuentra en México y en las próximas horas arribará al Perú para someterse a los exámenes médicos correspondientes. Tras superar esta etapa, será presentado en Matute con la tradicional sesión fotográfica que oficializará su incorporación al plantel victoriano.

Con su fichaje, Alianza Lima apuesta por sumar jerarquía en el mediocampo y fortalecer su plantilla en la recta decisiva de la temporada 2025.