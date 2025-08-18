Pedro Aquino será nuevo jugador de Alianza Lima: solo falta el anuncio oficial

Alianza Lima se prepara para sumar un refuerzo de peso en el mediocampo. El club victoriano llegó a un acuerdo con Santos Laguna de México para contar con Pedro Aquino, quien firmó contrato y se unirá al plantel dirigido por Néstor Gorosito para lo que resta de la Liga1 Te Apuesto 2025.

El acuerdo entre las partes establece que el préstamo será por una temporada, por lo que el mediocampista permanecerá en La Victoria hasta mediados de 2026. Según se conoció, Alianza asumirá parte del salario del futbolista, mientras que el resto continuará siendo cubierto por el cuadro mexicano, dueño de su pase hasta 2027.

Toda la documentación será enviada a la Federación Peruana de Fútbol para formalizar la inscripción del jugador, y se espera que el anuncio oficial se concrete en las próximas horas. Con este fichaje, Aquino vuelve al fútbol peruano tras varios años en el extranjero, y se convierte en el reemplazo de Erick Noriega en el plantel íntimo.

INICIÓ EN SPORTING CRISTAL

Cabe recordar que Pedro Aquino debutó profesionalmente en Sporting Cristal, donde ganó tres títulos locales, antes de iniciar su carrera en el fútbol mexicano con Lobos BUAP, Club León, América y Santos Laguna. El popular ‘Roca’, también habitual convocado a la Selección Peruana, no era considerado en el equipo lagunero, situación que facilitó su llegada a Alianza Lima.