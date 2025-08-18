Conar se pronuncia sobre gol anulado a Universitario ante Sport Huancayo: “La punta del pie estaba adelantada”

El último domingo 17 de agosto, la polémica en la Liga 1 2025 surgió en el compromiso entre Universitario y Sport Huancayo, luego de que se le anulara el segundo gol al combinado, ejecutado por Alex Valera.

Ante ello, el presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar), Víctor Hugo Carrillo, se pronunció al respecto en radio Ovación y reveló que el tanto merengue que fue invalidado se hizo correctamente, debido a que un pie de José Carabali estaba en situación ilícita.

“La complejidad del trazado de línea está siempre en base a la perspectiva que proyecta una imagen, y desde ahí tienen que estar conscientes que no es una foto. El gol fue correctamente anulado; recibí el informe del Quality manager y está adelantado, la punta del pie", expresó.

UNIVERSITARIO SE QUEDÓ A DOS PUNTOS DE SPORTING CRISTAL

El punto que rescató Universitario en Huancayo, fue tomado de una manera positiva en tienda crema, sin embargo, esta igualdad, ubican al plantel merengue en el tercer lugar del Torneo Clausura con 14 unidades y a dos puntos del líder Sporting Cristal.