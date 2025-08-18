Alianza Lima se pronuncia sobre continuidad de Paolo Guerrero y Hernán Barcos: ¿Se quedan o se van?

A pesar de sus 41 años, Paolo Guerrero y Hernán Barcos, continúan siendo piezas fundamentales de Alianza Lima, por lo que, el gerente deportivo, Franco Navarro Mandayo, se pronunció al respecto de ambos atacantes.

En una entrevista para El Comercio, el hijo de Franco Navarro mostró la ilusión que tiene el club para que los dos delanteros puedan continuar en La Victoria, sin embargo, la decisión dependerá de ellos si muestran una postura positiva al respecto.

“Paolo y Hernán, personalmente, y es el sentir del club, nos encantaría que se queden a vivir en la Alianza. Son dos ídolos del club, les tengo el máximo cariño y respeto y admiración, como deportistas y como personas. Ojalá se puedan quedar con nosotros mucho tiempo más", dijo.

PRÓXIMO PARTIDO DE ALIANZA LIMA

En busca de seguir avanzando en la Copa Sudamericana 2025, Alianza Lima deberá visitar este miércoles 20 de agosto, el estadio Olímpico de Atahualpa para medirse por el partido de vuelta del certamen ante la Universidad Católica de Ecuador. ¿Conseguirá el pase a la siguiente instancia o se tendrá alguna sorpresa?