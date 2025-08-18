Corzo explota contra el arbitraje tras gol anulado ante Huancayo: "Que suceda algo así es ser ineficiente"

El defensa de Universitario de Deportes, Aldo Corzo, expresó su desazón tras el empate del último fin de semana por 1-1 ante su similar de Sport Huancayo, encuentro válido por la fecha 6 del Torneo Clausura.

En declaraciones a la prensa, el futbolista de 36 años arremetió contra la terna arbitral por el gol anulado a Edison Flores en el segundo tiempo debido a que estaba en posición adelantada. El jugador aseguró que el VAR y los árbitros cometieron un grosero error que les costó la victoria ante el "Rojo Matador".

"No me gusta hablar de los árbitros porque parece una excusa, pero lo que no entiendo es cómo la línea trazada atraviesa al jugador. Hay que ver quién capacita, porque no pueden pasar estas cosas. Te da bronca porque uno viene a jugar en condiciones difíciles, con sol, en una cancha complicada, y que suceda algo así es ser ineficiente", dijo.

SIGUEN EN LA LUCHA

Pese a la controversia por el último partido ante Huancayo, Universitario se mantiene en la disputa por el Torneo Clausura. Los dirigidos por Jorge Fossati marchan en el tercer lugar con 14 unidades y a solo 2 puntos del primer puesto.