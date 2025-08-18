La "U" pedirá audios del VAR y enviará carta de queja a la CONAR por gol anulado ante Huancayo

El administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, se pronunció tras el amargo empate por 1-1 del cuadro crema en su visita a Sport Huancayo el día de ayer por la sexta fecha del Torneo Clausura.

En conferencia de prensa, el titular del cuadro merengue expresó su disconformidad con la actuación de la terna arbitral y del VAR debido al gol anulado a Edison Flores por posición adelantada. En ese sentido, anunció que pedirán los audios del VAR y enviarán una carta de queja a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR).

"Estamos presentando hoy una carta a la CONAR, solicitando los audios del VAR. Para cumplir con el proceso de recopilación de información, estamos cumpliendo formalidades, presentaremos una carta de queja a la CONAR", dijo.

REUNIÓN

Cabe precisar que el presidente de la CONAR, Víctor Hugo Carrillo, reveló que la "U" también ha pedido una reunión: "Nosotros no tenemos problemas de recibir a cualquier club, tenemos la obligación de hacerle la explicación debida. Están en su derecho de ver cómo se trazó, nosotros sabemos que las cosas se han dado de una manera correcta y estamos tranquilos con eso", mencionó en diálogo con Radio Ovación.