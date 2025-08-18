Conmebol tras reelección de Agustín Lozano en la FPF: “Es un reconocimiento a tu liderazgo y dedicación”

Tras conocerse la reelección de Agustín Lozano como presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hasta 2029 con posibilidad de prolongarse por un año más, diversas entidades del fútbol mundial decidieron pronunciarse al respecto.

Por medio de sus redes sociales, el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, felicitó a Lozano por esta nueva oportunidad que tendrá en la FPF, destacando su trabajo en el balompié peruano, el cual ha ido evolucionando de menos a más.

“¡Felicitaciones, Agustín Lozano, por tu reelección como Presidente de la Federación Peruana de Fútbol! Este logro es un reconocimiento a tu liderazgo y dedicación al fútbol peruano. Estamos felices de seguir trabajando juntos con el mismo compromiso. ¡Éxitos en esta nueva etapa! ¡A seguir Creyendo en Grande!”, escribió en su cuenta de X.

PRIMERAS PALABRAS TRAS SER REELEGIDO

Al conocer esta noticia, Agustín Lozano decidió emitir un pronunciamiento tras su reelección, y aseguró que se debe seguir con el trabajo en conjunto entre los clubes del país, por el bienestar del fútbol en el Perú. “Ahora corresponde trabajar de la mano con cada uno de los dirigentes porque todos somos conscientes de que necesitamos resultados deportivos”.