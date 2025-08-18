Reelección confirmada: Lozano prolonga su permanencia en la Federación Peruana de Fútbol hasta el 2030

Pese a los serios cuestionamientos en su contra el dirigente chiclayano fue reelegido y asumirá un nuevo mandato acompañado de un directorio con representantes de clubes, ligas y asociaciones.

Agustín Lozano continuará al frente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tras ser confirmado oficialmente como presidente para el periodo 2025-2030. Con esta reelección, el dirigente prolonga su permanencia en el cargo pese a las críticas y cuestionamientos que han acompañado su gestión en los últimos años.

Un directorio renovado

El nuevo directorio de la FPF quedó conformado por representantes de clubes profesionales, ligas departamentales y asociaciones vinculadas al balompié nacional. Acompañarán a Lozano como vicepresidentes Lander Alemán y Luis Duarte, mientras que entre los directores destacan Claudio Limaylla, Gabriela Moreno, Raúl Lozano, Osias Ramírez, Juan Rickets, Fredy Ames, Farid Awad y Franklin Chuquizuta.

Entre las instituciones con presencia en el directorio figuran Alianza Atlético, ADT, UTC, Mannucci, Coopsol, Piratas FC, además de la Liga de Ancash, la Liga de Amazonas, la Asociación de Futbolistas y el gremio de Árbitros. La diversidad de actores busca dar representatividad a los distintos estamentos del fútbol nacional.

La nueva gestión asumirá funciones oficialmente el 20 de diciembre de este año. De esta manera, Lozano inicia un nuevo mandato al frente del máximo ente rector del fútbol peruano, en medio de la expectativa sobre las decisiones que marcarán el rumbo deportivo e institucional hacia el Mundial 2030.