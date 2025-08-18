Alianza Lima busca fichar a Pedro Aquino como sustituto de Erick Noriega

El cuadro íntimo vendió a Erick Noriega al Gremio de Porto Alegre y trascendió que le realizó una oferta formal al volante de la Selección Peruana Pedro Aquino.

En el tramo final del mercado de pases, Alianza Lima se vio obligado a moverse rápidamente tras la salida de Erick Noriega, quien será oficializado en las próximas horas como nuevo jugador de Gremio de Porto Alegre de fútbol brasilero. El club brasileño decidió ejecutar la cláusula de rescisión cercana a los dos millones de dólares, lo que dejó a los blanquiazules sin una pieza importante en su plantel.

Con los cupos de extranjeros ya ocupados, el cuadro íntimo solo tiene margen para reforzarse con futbolistas peruanos. Bajo ese escenario, surgió un nombre de peso: Pedro Aquino. Según informó el periodista José Varela, la dirigencia de La Victoria ya entabló conversaciones con Santos Laguna para intentar cerrar la llegada del mediocampista, quien no fue inscrito en la Liga MX pese a tener contrato vigente hasta 2027.

Pedro Aquino, opción inmediata para los íntimos

El club mexicano emitió un comunicado en el que aseguró que el volante se encuentra en perfectas condiciones para competir a nivel profesional, despejando dudas sobre su estado físico. La predisposición del jugador también es clave: Aquino busca continuidad y no ve con malos ojos retornar al fútbol peruano tras ocho temporadas en México.

Cabe recordar que el mediocampista, formado en Sporting Cristal, ya había manifestado su deseo de vestir nuevamente la camiseta celeste. No obstante, la institución rimense cerró contrataciones en su plantilla y descartó incorporarlo en este momento. Si Alianza logra concretar la operación, Pedro Aquino volvería a la Liga 1 después de su recorrido en Monterrey, Lobos BUAP, León, América y Santos Laguna.