Neymar rompió en llanto luego que Santos cayera goleado 6-0 ante Vasco da Gama

El Santos vivió una noche negra en el Campeonato Brasileño tras caer por 6-0 ante Vasco da Gama, un resultado histórico que desató la indignación y el llanto de Neymar Jr. El ídolo de la selección brasileña no ocultó su frustración y calificó la caída como “una vergüenza”, reflejando la magnitud del golpe anímico que recibió tanto él como el club de sus amores.

“Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida”, declaró Neymar entre lágrimas tras el partido. Para el delantero, esta fue la primera vez en su carrera que su equipo pierde por seis goles de diferencia.

La escena más conmovedora se produjo al final del encuentro, cuando el técnico de Vasco da Gama, Fernando Diniz, se acercó a consolar a Neymar con un abrazo. El atacante, visiblemente afectado, abandonó la cancha cubriéndose el rostro con la camiseta, en una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales y que simbolizó la humillación sufrida en la cancha.

SIGUEN EN ZONA DE DESCENSO

El delantero, que busca recuperar protagonismo para volver a vestir la camiseta de la selección brasileña, enfrenta ahora uno de los momentos más difíciles de su carrera. La goleada no solo dejó al Santos golpeado en lo deportivo, sino que también abrió un nuevo debate sobre el presente y el futuro de Neymar en el fútbol profesional.