Le faltó altura: Universitario igualó 1-1 ante Sport Huancayo por el Torneo Clausura

El conjunto crema dejó escapar la victoria en el IPD de Huancayo y se aleja de la cima del Torneo Clausura 2025.

Universitario de Deportes no pasó del empate 1-1 frente a Sport Huancayo en condición de visitante, en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. El equipo dirigido por Jorge Fossati mostró un arranque prometedor y se adelantó en el marcador con un gol de Alex Valera a los 8 minutos, pero no logró sostener la ventaja frente a la reacción del conjunto huancaíno.

El cuadro merengue fue superior en el primer tiempo y generó varias ocasiones de gol, aunque el arquero Ángel Zamudio se erigió como figura al evitar una mayor diferencia. Incluso, Valera volvió a marcar en el complemento, pero la acción fue anulada por el VAR debido a una posición adelantada de José Carabalí en la jugada previa. Ese momento marcó un quiebre en el partido.

Con el impulso de su gente, Sport Huancayo adelantó líneas y encontró el empate a los 62 minutos. Ronal Huaccha desbordó por la derecha, ganó el duelo ante Williams Riveros y habilitó a Javier Sanguinetti, quien conectó de cabeza para decretar la igualdad. El tanto encendió el compromiso y complicó a Universitario, que no pudo recuperar el control en la altura.

VISITARÁ A PALMEIRAS

El resultado final deja a Universitario con sabor amargo, ya que se aleja de los primeros lugares del Clausura y deberá pasar la página rápidamente. Su próximo reto será a nivel internacional frente a Palmeiras en Brasil por la Copa Libertadores, para luego afrontar el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima en el estadio Monumental.