Álvaro Barco denuncia que existe complot contra la U: "Acá algo raro está pasando"

El empate 1-1 entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes no solo dejó polémicas dentro del campo, sino también en las declaraciones posteriores. Álvaro Barco, gerente deportivo del club crema, criticó duramente el gol invalidado a favor de la “U” por una presunta posición adelantada. “Indignación total. Acá hay algo raro que está pasando. Realmente parece hubiera una consigna para bajar a Universitario de Deportes”, señaló ante las cámaras de Liga 1 Max, insistiendo en que “no hay forma de que ese gol pueda ser anulado”.

Reclamos y contradicciones

Barco insistió en que existe un patrón en contra de los merengues: “Todos quieren que Universitario de Deportes no llegue al campeonato Clausura seguramente porque tienen una hegemonía deportiva en los últimos años. Pero que lo hagan en buena lid, no lo que hemos visto ahora”. El directivo recalcó que la intención de Universitario era clara: “La consigna era simplemente sumar acá (en Huancayo) los tres puntos. Aprovechar el momento de la U, pero no nos van a sacar de adelante”.

Consultado sobre la acción en la que Hugo Ancajima pisa a un jugador rival, una jugada que pudo significar la expulsión del lateral crema, Barco reconoció no haber revisado la repetición. “No la he visto (la jugada), la verdad… pero el escandaloso es el gol anulado”, respondió, para luego remarcar que lo ocurrido con el VAR fue “inconcebible” y con “mala intención”.

Finalmente, adelantó que el club presentará un reclamo formal contra el arbitraje, aunque sin mucha confianza en que prospere: “Sí, por supuesto. Pero es lo mismo. A veces eso cae sobre saco roto. Simplemente nosotros queremos que nos ganen en buena lid. Que nos ganen en la cancha, no con estas artimañas”. Barco cerró su intervención reiterando que “nos quitan dos puntos y ahí está el tema”, dejando en claro su postura frente al desempeño arbitral.