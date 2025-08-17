Universitario, entre la frustración en Libertadores y la presión en Liga1

Tras la goleada sufrida ante Palmeiras, los cremas solo consiguieron un punto en su visita al IPD de Huancayo.

Universitario de Deportes sumó un nuevo tropiezo en su campaña del Torneo Clausura 2025. El conjunto crema apenas consiguió un empate 1-1 en su visita a Sport Huancayo este domingo 17 de agosto, en un compromiso disputado en el Estadio IPD de Huancayo por la sexta jornada del campeonato peruano.

El elenco merengue parecía encaminarse hacia una victoria temprana cuando Alex Valera rompió la paridad a los 8 minutos del primer tiempo. Sin embargo, el cuadro local reaccionó en la segunda mitad y Javier Andrés Sanguinetti consiguió el 1-1 definitivo a los 63 minutos, frustrando las aspiraciones de los dirigidos por Jorge Fossati.

La U bajo presión

Este resultado se suma al complicado presente que vive el equipo crema, luego de la dura eliminación en la Copa Libertadores a manos de Palmeiras, que lo goleó 4-0 en el Estadio Monumental por los octavos de final. Esa derrota dejó heridas que aún no logran cicatrizar en el plantel ni en la hinchada.

Ahora, Universitario afrontará una prueba crucial en el calendario: el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima, a jugarse en el Monumental. La continuidad de Fossati podría quedar en entredicho si el cuadro crema no logra revertir esta racha negativa con un triunfo en el partido más esperado de la temporada.