Desvelan cuándo será la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Sin duda son la pareja del momento y llevan juntos desde hace nueve años, es decir, desde el año 2016., nos referimos a Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

La española y el futbolista luso han formado una familia muy numerosa, y son una de las parejas más reconocidas y destacadas a nivel internacional, por lo que su próxima boda genera mucha expectativa.

Hace uno días, CR7 le pidió matrimonio, tal y como compartió Georgina a través de sus redes sociales, mostrando el impresionante anillo de compromiso, el cual está valorado como mínimo, en seis millones de euros.

FECHA Y LUGAR PARA LA BODA

Sobre la fecha cuando será la boda, el periodista Alberto Guzmán ha dado los detalles acerca de los planes de la pareja.

“Me dicen, que es muy probable, que sea después del 19 de julio de 2026, que es cuando termina el Mundial de fútbol, que quiere jugar Cristina Ronaldo, con 41 años, y despedirse del mundo del fútbol por todo lo alto", reveló.

Cabe señalar que, Guzmán también destapó dónde podría celebrarse la boda: “Parece indicar que la boda puede celebrarse en Portugal”.