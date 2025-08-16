Peruana Mary Luz Andía rompe el récord sudamericano de los 5000 metros en marcha atlética

La atleta Mary Luz Andía, del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), rompió este sábado el récord sudamericano de los 5000 metros marcha atlética en el V Festival de Atletismo de La Victoria, que se desarrolló en la Videna IPD.

La olímpica en París 2024 registró un tiempo de 20:35.38, quebrando de esta manera la marca que estableció en el 2023 la colombiana Sandra Lorena Arenas de 21:30.33 en Melbourne (Australia).

Andía se apoderó del récord, que también es nueva marca nacional, teniendo como escolta nada menos que a la también olímpica peruana Evelyn Inga, con 21:25.46. En el tercer puesto se ubicó la boliviana Ángela Castro, con una marca de 21:44.70.

La marchista ya posee el récord sudamericano de los 20.000 metros en pista con 1:29:07,5 desde que ganara el Campeonato SA en Sao Paulo, hace dos años. Recientemente se adueñó de los 20 km en ruta durante la Copa Panamericana en Colombia. El año pasado fue 12ª en esa prueba en los Juegos Olímpicos, donde Inga quedó octava.