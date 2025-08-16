Panamericanos Junior Asunción 2025: Tenis y Taekwondo le dan medallas al Perú

La delegación peruana continúa ampliando su medallero en la ciudad de Asunción y siguen dejando en alto los colores nacionales en el Torneo Panamericanos Junior Asu 2025

En la disciplina de Tenis de campo, la dupla femenina nacional conformada por Francesca Maguiña e Yleymi Muelle se quedó con la medalla de bronce tras vencer a la delegación colombiana conformada por Mariana Higuita y María Sánchez.

Las peruanas lograron imponerse por un marcador de 2-0 (6-3 y 6-1), dándole el bronce al Perú.

MÁS MEDALLAS PARA EL PERÚ

Por su parte, en la disciplina de Taekwondo, la nacional Camila Arenas consiguió otra medalla de bronce en la modalidad Kyorugui -57 kg, subiendo al podio en el Polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo.

Estas preseas se suman a la obtenida por Renzo Fukuda, Esgrima, florete individual masculino donde se quedó con el oro y las dos de plata obtenidas por Valentina Porcella en tiro deportivo escopeta Fosa, y Luciana y Amaro Castillo en la prueba de Squash dobles Mixtos.