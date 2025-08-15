Sin Barcos ni Zambrano ni Peña: Alianza Lima prepara un 11 alterno para enfrentar a ADT en el Clausura

Alianza Lima sigue saboreando días de victoria en el torneo internacional, sin embargo, en el torneo local ve a los primeros puestos del clausura de la Liga 1 desde el séptimo puesto de la tabla. No obstante, para la institución blanquiazul sigue siendo prioridad avanzar más en la Copa Sudamericana y por ello, se plantean múltiples cambios en el partido que jugará contra ADT este sábado 16 de agosto a las 8 de la noche en el Alejandro Villanueva en el barrio de Matute.

Por ello, informaciones periodísticas que cubren a los dirigidos por Néstor Gorosito visualizan una oncena titular con Guillermo Viscarra en el arco y una defensa inédita teniendo a Josué Estrada, Gianfranco Chávez quien debutaría oficialmente con los 'íntimos', Renzo Garcés y Miguel Trauco.

En el medio campo también habrían muchas variantes teniendo a Jesús Castillo, Piero Cari y Pablo Ceppelini. Finalmente, la delantera sería con Gaspar Gentile, Alán Cantero y Matías Succar. Es decir, con respecto al equipo titular de la victoria del miércoles contra la U. Católica de Ecuador se registran hasta 8 modificaciones para darle descanso a sus figuras como Hernán Barcos, Erick Noriega, Carlos Zambrano, Sergio Peña, Kevin Quevedo, Eryc Castillo, entre otros.

¿Cuándo juega Alianza la vuelta de octavos de final de Copa Sudamericana?

El cuadro íntimo tendrá que defender la ventaja de dos goles en el Estadio Olímpico de Atahualpa en Quito el miércoles 20 de agosto a las 7:30 de la noche en hora peruana.