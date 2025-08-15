Felipe Vizeu: "Quiero hacerme un nombre en la historia de Sporting Cristal"

El delantero brasileño, Felipe Vizeu, brindó sus primeras declaraciones tras confirmarse su fichaje como nuevo jugador de Sporting Cristal, que buscaba reforzar su ofensiva para mantenerse en la lucha por el título nacional tras la salida de Martín Cauteruccio.

En conferencia de prensa, el flamante fichaje cervecero expresó su felicidad por haber llegado a uno de los equipos más grandes del Perú y confesó su deseo de poder quedar en la historia del club.

"Estoy muy feliz de haber llegado a un equipo con la grandeza de Cristal, eso ayuda mucho para trabajar con mayor tranquilidad y para que las cosas puedan ocurrir más rápido. Vengo a ayudar al equipo, correr, marcar; ese es mi foco principal. Quiero hacerme un nombre en la historia de Sporting Cristal", dijo.

¿CUÁNDO DEBUTARÁ?

Consultado sobre su cuándo podría hacer su debut con camiseta celeste, Vizeu señaló que su presencia en el encuentro de mañana ante Binacional está prácticamente descartada debido a los exámenes médicos pendientes.

"No creo que esté frente a Binacional porque acabo de llegar y debo cumplir con los exámenes. Será una novedad jugar en altura, pero ya lo he hecho en Copa Libertadores, así que hay que estar siempre preparados para ese momento", sostuvo.