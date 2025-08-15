Pérez Guedes tras derrota por 4-0 ante Palmeiras: "No queda más que dar la vuelta a la página"

El futbolista de Universitario de Deportes, Martín Pérez Guedes, se pronunció tras la dura derrota del cuadro crema que cayó goleado por 4-0 ante su similar de Palmeiras, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En declaraciones a la prensa tras finalizar el encuentro, el volante argentino nacionalizado peruano expresó su desazón por la abultada derrota, no obstante, resaltó el apoyo incesante de la hinchada.

"Es difícil analizar ahora el partido, estamos en caliente. Es duro el resultado que se dio, no queda más que dar vuelta a la página. El hincha estuvo increíble, no era lo que esperaba nadie, ni nosotros. Hay que seguir", dijo.

¿CUÁNDO ES LA REVANCHA?

Cabe precisar que el partido de vuelta entre cremas y brasileños se jugará el próximo jueves 21 de agosto desde las 7:30 de la noche (hora peruana) en el estadio Allianz Parque.