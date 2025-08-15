DT de Palmeiras sorprendido con hinchas de la ‘U’: “Apoyaba a su equipo, aunque perdía 4-0”

La caída de Universitario 4-0 ante Palmeiras en el Estadio Monumental por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, causó la molestia de los asistentes cremas que se dieron cita en el coloso de Ate.

Aunque el combinado merengue terminó goleado en este primer compromiso, el entrenador del ‘Verdao’, Abel Ferreira, mostró su sorpresa y saludó el apoyo que le dieron los hinchas a los jugadores a pesar de estar con el marcador en contra.

“La hinchada de Universitario apoyaba a su equipo, aunque perdía 4-0. Eso es el fútbol, siempre es bonito ver cuando un equipo necesita el apoyo de su afición y ésta responde", manifestó el estratega portugués post partido.

DESTACÓ AL ESTADIO MONUMENTAL

Tras conocerse que la Conmebol eligió al Estadio Monumental de Lima como sede de la final de la Copa Libertadores 2025, el DT de Palmeiras destacó al gramado de Ate, dejando en claro que le gustaría jugar la final del certamen. “El estadio de Universitario estaba lindísimo, fantástico jugar aquí, con estadio lleno”.