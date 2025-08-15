Jorge Fossati tras goleada de 4-0 de Palmeiras ante Universitario: “El único responsable soy yo”

El último jueves 14 de agosto, Universitario no pudo ante Palmeiras por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, y terminó goleado 4-0 ante el ‘Verdao’ frente a los más de 40 mil hinchas que se dieron cita al Estadio Monumental.

Tras el compromiso, el entrenador del plantel merengue, Jorge Fossati tomó la palabra e hizo un mea culpa por el resultado que consiguió el cuadro crema. Además, destacó que la falta de efectividad en cada jugada del compromiso, les pasó factura al término del cotejo.

“El responsable soy yo, no entraré en más detalles porque parecería que me lavo las manos. Los jugadores han demostrado innumerables veces su calidad. Llegamos y tuvimos situaciones, pero las desperdiciamos; ellos, en cambio, convirtieron las que tuvieron en el primer tiempo”, mencionó el popular ‘Nono’ post partido.

¿QUÉ DUELOS SE LES VIENE A UNIVERSITARIO?

Universitario tendrá que voltear rápidamente la página de esta goleada y enfocarse en el duelo que disputará este domingo a las 12:00 p.m. ante Sport Huancayo por la Liga 1 2025. Tras ello, el club merengue tendrá cuatro días para el compromiso de vuelta ante Palmeiras en Brasil.