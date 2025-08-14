¡Silencio Monumental! Palmeiras goleó 4-0 a Universitario por los octavos de final de la Libertadores

En su partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, Universitario no pudo ante Palmeiras y terminó goleado 4-0 en el Estadio Monumental, coloso que contó con la presencia de más de 40 mil hinchas que llegaron a las cuatro tribunas del recinto.

MOMENTOS DESTACADOS DEL COMPROMISO

A los 7 minutos, el defensor paraguayo, Gustavo Gómez se hizo cargo de un penal cobrado contra Vitor Roque que fue derribado por Matías Di Benedetto. A pesar del esfuerzo de Sebastián Britos para tapar el esférico, el balón terminó ingresando en sus redes.

El combinado brasileño tras una jugada colectiva que inició Roque terminó en los pies del atacante argentino, José López, quien ante la salida de Britos colocó la redonda en el palo más alejado del uruguayo.

Al minuto 31, Joaquín Piquerez lanzó un pase largo por la banda izquierda del campo, que fue interceptado por Vitor Roque, quien ante la salida de Sebastián Britos terminó metiendo un zurdazo potente que se coló por su mano derecha.

Para cerrar el marcador y sentenciar la llave, un disparo de Facundo Torres terminó impactando en el palo del arco de Britos, sin embargo, una vez más el ‘Flaco’ López aparecería e interceptaría el esférico y con un frentazo colocó el 4-0.

Cabe mencionar que, el partido de vuelta se disputará el próximo jueves 21 de agosto en el Allianz Parque, recinto donde el ‘Verdao’ buscará cerrar su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, certamen donde enfrentará al ganador de llave entre River Plate y Libertad de Paraguay.