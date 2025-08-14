Gorosito tras victoria ante U. Católica de Ecuador: "Ganamos un tiempo, falta todavía el segundo"

El director técnico de Alianza Lima, Néstor Gorosito, se pronunció tras la gran victoria del cuadro blanquiazul el día de ayer por 2-0 ante la Universidad Católica de Ecuador, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En conferencia de prensa, el estratega argentino puso una pausa a las celebraciones e indicó que ya viene pensando en el partido de vuelta, el cuál confesó que será complicado debido al factor de la altura en Quito.

"Ganamos un tiempo, falta todavía el segundo tiempo y es en altura, en su cancha. Este equipo no había perdido en Copa Sudamericana, es el primer partido que pierde, Gremio tampoco había perdido en Sudamericana y fue el primero que perdía. Va a ser difícil como todo lo que nos tocó pero gracias a Dios de visitante hemos jugado muy bien también", dijo.

SOBRE BURLAMAQUI

Asimismo, Gorosito destacó el rendimiento de Alessandro Burlamaqui, quien se ha ganado un lugar en la oncena titular desde su llegada al club: "Desde que ha llegado Burlamaqui ha jugado muy bien y va a ser un jugador de selección por 10-15 años. Juega a otro ritmo del medio nacional y la pasa y la da redonda, la recupera y nos tiene muy contentos su rendimiento", sostuvo.