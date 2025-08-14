André Carrillo no descarta jugar en la "U": "No me cierro las puertas"

El atacante peruano, André Carrillo, habló sobre su presente futbolístico en Corinthians de Brasil y sus planes a futuro, donde no descartó regresar a la Liga 1, como varios de sus compañeros en la Selección vienen haciendo.

En entrevista para Radio Ovación, la "Culebra" confesó que tuvo conversaciones con Universitario de Deportes para vestir la crema en la presente temporada, sin embargo, precisó que dicha posibilidad quedó descartada debido a que su objetivo era mantenerse en el extranjero.

"Tuve una conversación (con Jean Ferrari) pero fue muy rápida, él quería contar conmigo, yo tenía algunas dudas pero no estaba en mis planes regresar a Perú, apareció lo de Corinthians y no lo dudé. No hubo una oferta oficial, solo conversaciones", dijo.

¿SE PONDRÁ LA CREMA?

No obstante, Carrillo no descartó que en un futuro cercano opte jugando por el clásico rival, pese a su hinchaje y su pasado blanquiazul: "No me cierro las puertas, no hay que hablar nunca de si vestirías o no porque uno es profesional y no sabe lo que puede pasar, estamos siempre abiertos", sostuvo.